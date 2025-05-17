Ердоган: зустріч Путіна і Зеленського в Стамбулі могла бути історичним шансом

За його словами, за Туреччиною затримки у сприянні перемовинам немає, але головний гравець у цих переговорах Путін.

"Трамп також є домінуючим гравцем. У такій самій ситуації перебуває і Зеленський", - зазначив Ердоган.

Президент Туреччини вважає, що зустріч делегацій України та Росії у Стамбулі вкрай важлива для припинення війни та встановлення миру в регіоні. Він також наголосив, що від самого початку докладає інтенсивних зусиль, щоб покласти край війні та досягти справедливого миру.

Ердоган розповів, що Туреччина та інші країни пропонують методи та "ґрунт" для того, щоб війна закінчилася. За його словами, необхідно змусити "замовкнути гармати і заговорити дипломатією".

"Необхідно почати мирні переговори, і цю можливість не можна втрачати. Цю війну неможливо завершити за допомогою зброї. Наше найбільше бажання - домогтися остаточного результату мирних переговорів. Тому ми сповнені рішучості продовжити нашу посередницьку роль, щоб покласти край цій війні. Ми докладемо всіх зусиль для того, щоб канали діалогу залишалися відкритими, а переговори між сторонами тривали", - сказав Ердоган.