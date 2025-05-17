Эрдоган: встреча Путина и Зеленского в Стамбуле могла быть историческим шансом

По его словам, за Турцией задержки в содействии переговорам нет, но главный игрок в этих переговорах Путин.

"Трамп также является доминирующим игроком. В такой же ситуации находится и Зеленский", - отметил Эрдоган.

Президент Турции считает, что встреча делегаций Украины и России в Стамбуле крайне важна для прекращения войны и установления мира в регионе. Он также отметил, что с самого начала прилагает интенсивные усилия, чтобы положить конец войне и достичь справедливого мира.

Эрдоган рассказал, что Турция и другие страны предлагают методы и "почву" для того, чтобы война закончилась. По его словам, необходимо заставить "замолчать пушки и заговорить дипломатией".

"Необходимо начать мирные переговоры, и эту возможность нельзя терять. Эту войну невозможно завершить с помощью оружия. Наше самое большое желание - добиться окончательного результата мирных переговоров. Поэтому мы полны решимости продолжить нашу посредническую роль, чтобы положить конец этой войне. Мы приложим все усилия для того, чтобы каналы диалога оставались открытыми, а переговоры между сторонами продолжались", - сказал Эрдоган.