Ердоган знову зателефонує Зеленському: хоче обговорити переговори

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган планує найближчими днями зателефонувати своєму українському колезі Володимиру Зеленському, щоб дізнатися про його позицію щодо переговорів з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Anadolu .

За словами Ердогана, він розраховує поговорити із президентом Росії Володимиром Путіним. Турецький лідер хоче "обговорити шляхи діалогу та подальшого кроку у напрямку світу".

Однак він зазначив, що позиції Путіна з цього питання недостатньо, і він має намір порушити цю тему в бесіді із Зеленським.

"Все це дозволить нам зрозуміти, чи зможуть посередницькі зусилля Туреччини наблизити світ? Ну а зараз, для нас важливо зберегти дієвість "зернового коридору", - сказав Ердоган.