Эрдоган вновь позвонит Зеленскому: хочет обсудить переговоры

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует в ближайшие дни позвонить своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, чтобы узнать его позицию по переговорам с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu .

По словам Эрдогана, он рассчитывает поговорить с президентом России Владимиром Путиным. Турецкий лидер хочет "обсудить пути диалога и дальнейшего шаги в направлении мира".

Однако он отметил, что позиции Путина по данному вопросу недостаточно, и он намерен поднять эту тему в беседе с Зеленским.

"Все это позволит нам понять, смогут ли посреднические усилия Турции приблизить мир? Ну а на данный момент, для нас важно сохранить действенность "зернового коридора", - сказал Эрдоган.