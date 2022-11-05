Завдяки війні в Україні Ердоган розширює свій вплив та зміцнює Туреччину, - WSJ
Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган посилює військову підтримку України з боку своєї країни, зберігаючи при цьому відкриту лінію зв'язку з президентом РФ Володимиром Путіним. Ці відносини допомогли зберегти потік українського зерна. Через це йому вдається посилити свій вплив та розширити можливості Туреччини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.
В останні місяці найвідоміший турецький виробник зброї Baykar розпочав будівництво нового заводу, який подвоїть свої потужності з виробництва озброєних безпілотників. Минулого місяця Туреччина передала новий корвет ВМС України на церемонії, у якій взяли участь міністр оборони України Олексій Резніков.
Туреччина також поставила бронежилет, який носив президент України Володимир Зеленський, а також бронежилети та військову техніку для українських сил. І коли Путін пригрозив знову запровадити блокаду українського експорту зерна через Чорне море, Ердоган втрутився, щоб зберегти потік найважливіших поставок і стримати зростання світових цін на продовольство.
Тим самим Ердоган зміцнює репутацію Туреччини, як важливого регіонального гравця, і це завдання полегшується одним ключовим елементом: його готовністю допустити надходження російських грошей до країни після того, як західні санкції відрізали РФ від більшої частини світової економіки.
"Це здається недосконалим, але ідеальним з погляду просування власних інтересів Туреччини у контексті балансу, який вона намагається встановити між Росією та Україною", - заявив колишній голова відділу міжнародної безпеки турецького МЗС Альпер Джошкун.
Війна в Україні дала Туреччині можливість розвивати свою зростаючу оборонну промисловість, одночасно просуваючи свої зовнішньополітичні цілі після проведення серії опосередкованих військових операції із Росією у Сирії, Лівії та регіоні Південного Кавказу.
Ердоган не приховує своїх глобальних амбіцій, продаючи безпілотники турецького виробництва у 24 країни світу, зміцнюючи дипломатичний вплив у Центральній Азії через раду тюркських держав і поглиблюючи відносини з низкою близькосхідних держав цього року в рамках дипломатичного перезавантаження.
Нагадаємо, що Ердоган заявив про відновлення роботи "зернового коридору".
Раніше Ердоган заявляв про намір обговорити з президентом РФ Володимиром Путіним кроки щодо припинення вогню в Україні.
Також Ердоган заявляв, що навіть найгірший мир буде краще, ніж війна в Україні.
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