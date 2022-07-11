UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Эрдоган и Зеленский обсудили создание "зернового коридора"

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Президент Турции и Украины Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры. Подняли вопрос безопасного вывоза зерна из нашей страны.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Anadolu Ajansı.

Во время разговора стороны обсудили развязанную Россией войну в Украине, а также создание коридоров для экспорта украинского зерна.

По словам Эрдогана, Турция желает мира в Украине. Также он заявил, что его страна продолжает работать над планом, который был подготовлен ООН по безопасному вывозу зерна на мировой рынок.

Президент Турции отметил, что война между Украиной и Россией завершится за дипломатическим столом и заявил о готовности оказать поддержку, включая содействие и посредничество, в Стамбульском процессе.

В своем Twitter-аккаунте Зеленский поблагодарил Эрдогану за поддержку.

"Поблагодарил за высказанные соболезнования по поводу очередных мирных жертв агрессии РФ. Ценим поддержку Турции. Обсудили важность разблокирования украинских портов и возобновления экспорта зерна. Также должны предотвращать вывоз Россией нашего зерна из временно оккупированных территорий", - пишет президент.

Напомним, РБК-Украина также писало о том, что Эрдоган провел сегодня телефонный переговор с главой Кремля Владимиром Путиным. Турецкая сторона призвала Россию обеспечить "зерновой коридор" для вывоза украинского зерна через Черное море.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийУкраинаТурцияРеджеп Тайип Эрдоган