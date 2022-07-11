Ердоган та Зеленський обговорили створення "зернового коридора"

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Anadolu Ajansı .

Під час розмови сторони обговорили розв'язану Росією війну в Україні, а також створення коридорів для експорту українського зерна.

За словами Ердогана, Туреччина бажає миру в Україні. Також він заявив, що його країна продовжує працювати над планом, який був підготовлений ООН щодо безпечного вивезення зерна на світовий ринок.

Президент Туреччини відзначив, що війна між Україною та Росією завершиться за дипломатичним столом та заявив про готовність надати підтримку, включаючи сприяння та посередництво, у Стамбульському процесі.

У своєму Twitter-акаунті Зеленський подякував Ердогану за підтримку.

"Подякував за висловлені співчуття щодо чергових мирних жертв агресії РФ. Цінуємо підтримку Туреччини. Обговорили важливість розблокування українських портів та відновлення експорту зерна. Також маємо запобігати вивезенню Росією нашого зерна з тимчасово окупованих територій", - пише президент.