ua ru
Пт, 09 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Ердоган заявив, що у війни не може бути переможців, а у світу - тих, хто програв

Новость на русском →
Туреччина, П'ятниця 09 грудня 2022 12:59
Ердоган заявив, що у війни не може бути переможців, а у світу - тих, хто програв Фото: президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Туреччина підтримує територіальну цілісність України, але виступає проти ірраціональної політики щодо Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву Ердогана на відкритті Всесвітнього форуму TRT.

"Дипломатичні зусилля Туреччини по Україні ґрунтуються на думці про те, що у війни не може бути переможців, а у світу - тих, хто програв", - сказав він.

Президент Туреччини додав, що війна Росії проти України завдає серйозних політичних, економічних та гуманітарних збитків для всього світу.

Ердоган наголосив, що Туреччина рішуче підтримує територіальну цілісність України.

"Водночас ми виступили проти розпалювання протиріч у регіоні шляхом "немислимої політики" на адресу РФ", - додав президент.

Нагадаємо, Ердоган хоче провести телефонні переговори Зеленським та Путіним 9 грудня.

Крім того, офіційний представник Ердогана закликав до угоди між Росією та Заходом для закінчення нової "холодної війни".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Реджеп Тайіп Ердоган Турция Війна Росії проти України
NEWS
Українські захисники за добу знищили ще 300 окупантів: оновлені втрати РФ
Українські захисники за добу знищили ще 300 окупантів: оновлені втрати РФ
DAILY
Будинок до перемоги. Як працює модульне містечко Ірпеня та про що мріють його мешканці
Катерина Гончарова, Віталій Носач Будинок до перемоги. Як працює модульне містечко Ірпеня та про що мріють його мешканці