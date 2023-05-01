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Эрдоган заявил, что турецкая разведка ликвидировала в Сирии лидера "ИГИЛ"

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Понедельник 01 мая 2023 01:12
Эрдоган заявил, что турецкая разведка ликвидировала в Сирии лидера "ИГИЛ" Фото: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Национальная разведка Турции в ходе специальной операции убила лидера Исламского государства ("ИГИЛ") Абу Хусейна Аль-Курейши.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.

Президент Турции объявил о ликвидации лидера террористической группировки "Исламское государство" Абу аль-Кураши в Сирии.

"Национальная разведка Турции долго следила за лидером "ИГИЛ" Абу Хусейном Аль-Курейши. Этот человек был убит вчера в Сирии в ходе операции, которую провела турецкая разведка", - отметил Эрдоган.

Ранее мы писали, что президент Турции в субботу, 29 апреля, впервые появился на публичном мероприятии после слухов об инфаркте.

Напомним, Украина и турецкая компания Baykar подписали новые соглашения.

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ИГИЛ Война в Сирии Турция Реджеп Тайип Эрдоган
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