Ердоган заявив, що Путін погодився продовжити "зернову угоду"

Російський диктатор Володимир Путін погодився на продовження Чорноморської зернової ініціативи, що дозволяє експортувати українське продовольство.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Hurriyet.
генсек ООН Антоніу Гутерріш відправив Путіну листа з пропозицією зберегти чорноморську "зернову угоду".
З початку повномасштабної війни Росії проти України країни Африки залишилися без українських поставок зерна та іншої агропродукції через блокаду Росією портів у Чорному морі.
Пізніше Туреччина та ООН підписали дві окремі угоди з Росією і Україною для створення гуманітарного коридору в Чорному морі.
Проте останні місяці представники Кремля активно заявляють про відмову продовжувати "зернову угоду" після 17 липня. Так, прес-секретар російського диктатора Дмитро Пєсков говорив, що "у "зернової угоди" немає шансів".
Представники країни-агресора виправдовують це тим, що ніхто не виконує умови угоди про експорт російського аміаку через Україну.
Окрім того, Financial Times повідомляло, що ЄС може зняти санкції з російського банку для продовження угоди.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.