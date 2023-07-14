Ердоган заявив, що Путін погодився продовжити "зернову угоду"

генсек ООН Антоніу Гутерріш відправив Путіну листа з пропозицією зберегти чорноморську "зернову угоду".

"Зернова угода"

З початку повномасштабної війни Росії проти України країни Африки залишилися без українських поставок зерна та іншої агропродукції через блокаду Росією портів у Чорному морі.

Пізніше Туреччина та ООН підписали дві окремі угоди з Росією і Україною для створення гуманітарного коридору в Чорному морі.

Проте останні місяці представники Кремля активно заявляють про відмову продовжувати "зернову угоду" після 17 липня. Так, прес-секретар російського диктатора Дмитро Пєсков говорив, що "у "зернової угоди" немає шансів".

Представники країни-агресора виправдовують це тим, що ніхто не виконує умови угоди про експорт російського аміаку через Україну.

Окрім того, Financial Times повідомляло, що ЄС може зняти санкції з російського банку для продовження угоди.

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