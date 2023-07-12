Глава ООН відправив лист Путіну з пропозицією зберегти "зернову угоду"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ООН.

У листі Гутерріш запропонував подальший шлях для подальшого спрощення російського експорту продовольства та добрив і забезпечення продовження чорноморських поставок українського зерна.

"Мета полягає в тому, щоб усунути перешкоди, які впливають на фінансові операції через Російський сільськогосподарський банк, що є основною проблемою, висловленою Російською Федерацією, і одночасно дозволити безперервний потік українського зерна через Чорне море", - розповів журналістам речник ООН Стефан Дюжаррік.

Однак він не змін сказати, чи відповіла Росія на даний лист. Він зауважив, що ООН відомо про тримання листа і те, що його розглядають.

"Зернова угода"

Від початку повномасштабного вторгнення країни Африки залишилися без українських поставок зерна та іншої агропродукції через блокаду Росією портів у Чорному морі.

Пізніше Туреччина і ООН підписали дві окремі угоди з РФ і Україною для створення гуманітарного коридору в Чорному морі.

Останнім часом представники Кремля активно заявляють про відмову продовжувати "зернову угоду" після 17 липня. Зокрема, нещодавно прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков говорив, що "у "зернової угоди" немає шансів". Виправдовують це представники країни-агресора тим, що ніхто не виконує умови угоди про експорт російського аміаку через Україну.

При цьому посол з особливих доручень Міністерства закордонних справ України Ольга Трофимцева заявила, що впевнена на 99,9% у виході Росії із "зернової угоди" у липні.

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