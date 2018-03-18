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Интервью

Эрдоган заявил о взятии турецкой армией сирийского Африна

НовостиПроисшествия    18.03.2018 - 10:51
Фото: Реджеп Эрдоган (facebook.com/RecepTayyipErdogan)
Фото: Реджеп Эрдоган (facebook.com/RecepTayyipErdogan)

Сейчас над Африном развеваются флаг Турции и флаг Сирийской освободительной армии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о взятии его армией города Африн на северо-западе Сирии. Об этом сообщает Anadolu.

Указано, что по состоянию на 8:30 18 марта части армии Турции и отряды сирийской оппозиции очистили от террористов город Африн.

"Над городом Африн развевается уже не порванная и грязная символика террористов, а флаги, символизирующие стабильность и безопасность. Сейчас над Африном развеваются флаг Турции и флаг Сирийской освободительной армии", - сообщил Эрдоган.

Он пообещал, что Анкара сделает все возможное для ликвидации последствий действий террористов на северо-западе Сирии и восстановления инфраструктуры региона.

"Мы примем меры по обеспечению скорейшего возвращения сирийских беженцев на родину", - подчеркнул турецкий лидер.

По его словам, сирийские районы у границ Турции вскоре будут очищены от террористов.

"Операция "Оливковая ветвь" направлена не на оккупацию Африна, а на уничтожение террористов. Мы находимся в Африне ради мира", - подчеркнул Эрдоган.

Напомним, ранее сообщалось, что турецкая авиация 16 марта разбомбила главную больницу в контролируемом курдами городе Африн в Сирии, в результате чего погибли по меньшей мере 16 человек.

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Теги: Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, Война в Сирии, Сирия
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