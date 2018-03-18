Ердоган заявив про взяття турецькою армією сирійського Африна

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган оголосив про взяття його армією міста Африн на північному заході Сирії. Про це повідомляє Anadolu.

Зазначено, що станом на 8:30 18 березня частини армії Туреччини й загони сирійської опозиції очистили від терористів місто Африн.

"Над містом Африн майорить уже не порвана і брудна символіка терористів, а прапори, що символізують стабільність і безпеку. Зараз над Африном майорять прапор Туреччини та прапор Сирійської визвольної армії", - повідомив Ердоган.

Він пообіцяв, що Анкара зробить усе можливе для ліквідації наслідків дій терористів на північному заході Сирії і відновлення інфраструктури регіону.

"Ми вживемо заходів щодо забезпечення якнайшвидшого повернення сирійських біженців на батьківщину", - наголосив турецький лідер.

За його словами, сирійські райони біля кордонів Туреччини будуть незабаром очищені від терористів.

"Операція "Оливкова гілка" спрямована не на окупацію Африну, а на знищення терористів. Ми перебуваємо в Африні заради миру", - підкреслив Ердоган.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що турецька авіація 16 березня розбомбила головну лікарню в контрольованому курдами місті Африн у Сирії, в результаті чого загинуло щонайменше 16 людей.