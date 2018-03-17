Сирія: кількість жертв обстрілу лікарні в Африні зросла до 16

Кількість жертв обстрілу лікарні в сирійському Африні зросла до 16 осіб. Про це повідомляє DW.

Зокрема зазначено, що в ніч на суботу, 17 березня 2018 року, було обстріляно з важкого озброєння єдину лікарню в Африні, утримуваному курдськими силами анклаві на півночі Сирії.

"В атаці, внаслідок якої загинуло не менше 16 осіб та поранено ще десятки, активісти звинувачують турецькі сили", - йдеться в повідомленні.

Своєю чергою офіційна Анкара відкинула припущення про причетність своєї армії, яка веде операцію "Оливкова гілка", до обстрілів.

"Операція ведеться так, щоб не завдати шкоди цивільним та їхньому оточенню", - йдеться в повідомленні збройних сил Туреччини в Twitter.

За даними розташованого у Великобританії Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини, під час атаки загинули дві вагітні жінки. Там оцінюють кількість загиблих унаслідок обстрілів Африну в п'ятницю в 43 особи.

Через продовження авіаударів та артилерійських обстрілів багато цивільних втекли з Африну до населених пунктів, контрольованих урядовими військами. За даними спостерігачів, від середи Африн покинули понад 150 тисяч осіб. При цьому раніше повідомлялося, що в місті проживає близько 300 тисяч людей.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що турецька авіація 16 березня розбомбила головну лікарню в контрольованому курдами місті Африн у Сирії, в результаті чого 9 осіб загинуло.