Социальные страницы
Курси валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Сирія: кількість жертв обстрілу лікарні в Африні зросла до 16

НовиниНадзвичайні події    17.03.2018 - 12:19
Фото: Сирія після бомбардувань (twitter.com/SyrCoalition)
Фото: Сирія після бомбардувань (twitter.com/SyrCoalition)

Унаслідок обстрілу з важкого озброєння єдиної лікарні в Африні поранено ще десятки людей

Кількість жертв обстрілу лікарні в сирійському Африні зросла до 16 осіб. Про це повідомляє DW.

Зокрема зазначено, що в ніч на суботу, 17 березня 2018 року, було обстріляно з важкого озброєння єдину лікарню в Африні, утримуваному курдськими силами анклаві на півночі Сирії.

"В атаці, внаслідок якої загинуло не менше 16 осіб та поранено ще десятки, активісти звинувачують турецькі сили", - йдеться в повідомленні.

Своєю чергою офіційна Анкара відкинула припущення про причетність своєї армії, яка веде операцію "Оливкова гілка", до обстрілів.

"Операція ведеться так, щоб не завдати шкоди цивільним та їхньому оточенню", - йдеться в повідомленні збройних сил Туреччини в Twitter.

За даними розташованого у Великобританії Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини, під час атаки загинули дві вагітні жінки. Там оцінюють кількість загиблих унаслідок обстрілів Африну в п'ятницю в 43 особи.

Через продовження авіаударів та артилерійських обстрілів багато цивільних втекли з Африну до населених пунктів, контрольованих урядовими військами. За даними спостерігачів, від середи Африн покинули понад 150 тисяч осіб. При цьому раніше повідомлялося, що в місті проживає близько 300 тисяч людей.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що турецька авіація 16 березня розбомбила головну лікарню в контрольованому курдами місті Африн у Сирії, в результаті чого 9 осіб загинуло.

Нагадуємо, не забудьте обрати свій спосіб читати новини.
Messenger Telegram Chrome
Турецька авіація розбомбила лікарню в Сирії, 9 загиблих, - спостерігачі У Сирії в результаті авіаударів РФ і Туреччини загинули більше 70 людей
Теги: обстрел, Війна в Сирії, Сирія, бомбардировка
"Почалася справжня м'ясорубка": українець розповів про аварію на підйомнику в Грузії
"На грані зриву": психолог розповів про стан Савченко
"Донбас ось-ось може спалахнути": волонтер перерахував небезпечні тенденції
Супрун заявила, що знезараження ран перекисом – міф
On Top