Эрдоган заявил, что войной в Ливии руководит Россия

Российская Федерация руководит войной в Ливии на "высшем уровне". Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщив о имеющихся у него доказательствах, передает телеканал NTV.

В частности, он показал журналистам фотографию, где запечатлены командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар, человек, являющийся главой частной военной компании (ЧВК) "Вагнера", министр обороны РФ Сергей Шойгу и руководитель Генштаба ВС Валерий Герасимов.

"Это высшие военные чиновники. Сейчас они руководят "Вагнером". Они по-прежнему говорят, что не имеют к нему никакого отношения. В настоящее время Россия руководит войной на высшем уровне", - сказал президент Турции.

Напомним, ранее Эрдоган обвинил сирийские правительственные войска, которые также поддерживает Россия, в умышленных атаках по мирным жителям в Идлибе. Эрдоган также заявил, что Турция намерена выбить сирийские войска за пределы турецких наблюдательных пунктов в Идлибе до конца февраля.

Перед этим турецкие СМИ сообщили, что США и Турция обсуждают ответ на атаки сил президента Башара Асада и российского контингента против мирных поселений и международных наблюдателей в Идлибе.