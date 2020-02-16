Ердоган заявив, що війною в Лівії керує Росія

Російська Федерація керує війною в Лівії на "вищому рівні". Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, повідомивши про наявні у нього докази, передає телеканал NTV.

Зокрема, він показав журналістам фотографію, де відображені командувач Лівійської національної армією Халіфа Хафтар, людина, яка є главою приватної військової компанії (ПВК) "Вагнера", міністр оборони РФ Сергій Шойгу і керівник Генштабу ЗС Валерій Герасимов.

"Це вищі військові чиновники. Зараз вони керують "Вагнером". Вони як і раніше говорять, що не мають до нього ніякого відношення. В даний час Росія керує війною на вищому рівні", - сказав президент Туреччини.

Нагадаємо, раніше Ердоган звинуватив сирійські урядові війська, які також підтримує Росія, в умисних атак по мирним жителям в Ідлібі. Ердоган заявив, що Туреччина має намір вибити сирійські війська за межі турецьких спостережних пунктів в Ідлібі до кінця лютого.

Додамо, що США і Туреччина обговорюють відповідь на атаки сил президента Башара Асада і російського контингенту проти мирних поселень і міжнародних спостерігачів в Ідлібі.