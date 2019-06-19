Эрдоган заявил, что Турция "очень скоро" получит российские С-400

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил во вторник, что его страна очень скоро получит российские зенитно-ракетные комплексы С-400. Об этом сообщает "Голос Америки".

Эти слова прозвучали вскоре после того, как Эрдоган сказал российскому лидеру Владимиру Путину, что в реализации этого соглашения уже "нет дороги назад".

Соединенные Штаты неоднократно заявляли, что С-400 несовместимы с системами НАТО, и предупреждали о санкциях и других последствиях для Анкары, если эти комплексы ПВО будут поставлены в Турцию.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил о неизменности позиции официальной Анкары по оборонному контракту с Россией. Глава турецкой дипломатии в воскресенье в ходе посещения приграничной с Сирией провинции Хатай сказал, что Анкара не примет требований США по ЗРК С-400.

РБК-Украина писало, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что поставки российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 в Турцию могут начаться в первой половине июля.