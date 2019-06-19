Ердоган заявив, що Туреччина "дуже скоро" отримає російські С-400

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив у вівторок, що його країна дуже скоро отримає російські зенітно-ракетні комплекси С-400. Про це повідомляє "Голос Америки".

Ці слова пролунали невдовзі після того, як Ердоган сказав російському лідерові Володимиру Путіну, що в реалізації цієї угоди вже "немає дороги назад".

Сполучені Штати неодноразово заявляли, що С-400 несумісні з системами НАТО, і попереджали про санкції та інші наслідки для Анкари, якщо ці комплекси ППО будуть поставлені в Туреччину.

Раніше глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив про незмінність позиції офіційної Анкари по оборонному контракту з Росією. Глава турецької дипломатії в неділю в ході відвідування прикордонній з Сирією провінції Хатай сказав, що Анкара не прийме вимог США по ЗРК С-400.

РБК-Україна писало, що президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що постачання російських зенітних ракетних комплексів (ЗРК) С-400 в Туреччину можуть початися в першій половині липня.