Эрдоган заявил, что США водит Турцию "в заблуждение" в отношении Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал политику нынешнего американского правительства в сирийском конфликте и обвинил США в том, что они вводят Турцию в "заблуждение" в отношении Сирии. Об этом Эрдоган заявил в ходе выступления во вторник, 20 марта, перед членами парламентской фракции правящей "Партии справедливости и развития" (AKP), передает DW.

В частности, Эрдоган критикует США за то, что Вашингтон продолжает поддержку вооруженных группировок сирийских курдов, в частности "Отрядов Народной самообороны" (YPG), несмотря на данное Анкаре обещание отказаться от нее. Турецкое правительство считает YPG союзниками запрещенной в Турции "Рабочей партии Курдистана" (PKK).

"Вы попытались ввести нас в заблуждение. Хотя США называют Турцию "стратегическим партнером", они сотрудничали с террористической организацией", - сказал Эрдоган.

Также президент заявил, что США просто игнорирует опасения Анкары в отношении угроз для турецкой национальной безопасности.

"Если мы - стратегические партнеры, то вы должны уважать нас и сотрудничать с нами", - добавил Эрдоган.

Напомним, ранее сообщалось, что в Восточной Гуте (Сирия) в результате бомбардировок сирийской оппозиции погибли около двух десятков гражданских.