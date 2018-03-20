Ердоган заявив, що США водить Туреччину "в оману" щодо Сирії

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган розкритикував політику нинішнього американського уряду в сирійському конфлікті та звинуватив США у тому, що вони вводять Туреччину в "оману" щодо Сирії. Про це Ердоган заявив у ході виступу у вівторок, 20 березня, перед членами парламентської фракції правлячої "Партії справедливості і розвитку" (AKP), передає DW.

Зокрема, Ердоган критикує США за те, що Вашингтон продовжує підтримку збройних угруповань сирійських курдів, зокрема "Загонів народної самооборони" (YPG), попри дану Анкарі обіцянку відмовитися від неї. Турецький уряд вважає YPG союзниками забороненої в Туреччині "Робітничої партії Курдистану" (PKK) .

"Ви спробували ввести нас в оману. Хоч США називають Туреччину "стратегічним партнером", вони співпрацювали з терористичною організацією", - сказав Ердоган.

Також президент заявив, що США просто ігнорує побоювання Анкари щодо загроз для турецької національної безпеки.

"Якщо ми - стратегічні партнери, то ви має поважати нас та співпрацювати з нами", - додав Ердоган.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Східній Гуті (Сирія) в результаті бомбардувань сирійської опозиції загинули близько двох десятків цивільних.