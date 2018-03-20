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Інтерв'ю

Ердоган заявив, що США водить Туреччину "в оману" щодо Сирії

НовиниПолітика    20.03.2018 - 16:01
Фото: Реджеп Таїп Ердоган (kremlin.ru)
Фото: Реджеп Таїп Ердоган (kremlin.ru)

Ердоган критикує США за те, що вони підтримують збройні угруповання сирійських курдів

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган розкритикував політику нинішнього американського уряду в сирійському конфлікті та звинуватив США у тому, що вони вводять Туреччину в "оману" щодо Сирії. Про це Ердоган заявив у ході виступу у вівторок, 20 березня, перед членами парламентської фракції правлячої "Партії справедливості і розвитку" (AKP), передає DW.

Зокрема, Ердоган критикує США за те, що Вашингтон продовжує підтримку збройних угруповань сирійських курдів, зокрема "Загонів народної самооборони" (YPG), попри дану Анкарі обіцянку відмовитися від неї. Турецький уряд вважає YPG союзниками забороненої в Туреччині "Робітничої партії Курдистану" (PKK) .

"Ви спробували ввести нас в оману. Хоч США називають Туреччину "стратегічним партнером", вони співпрацювали з терористичною організацією", - сказав Ердоган.

Також президент заявив, що США просто ігнорує побоювання Анкари щодо загроз для турецької національної безпеки.

 "Якщо ми - стратегічні партнери, то ви має поважати нас та співпрацювати з нами", - додав Ердоган.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Східній Гуті (Сирія) в результаті бомбардувань сирійської опозиції загинули близько двох десятків цивільних.

Нагадуємо, не забудьте обрати свій спосіб читати новини.
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Теги: Сполучені Штати Америки, Реджеп Тайіп Ердоган, Сирія
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