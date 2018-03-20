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В Сирии в результате бомбардировок погибли 15 детей

НовостиПроисшествия    20.03.2018 - 13:49
Фото: Сирия после авиаударов (unicef.org)
Фото: Сирия после авиаударов (unicef.org)

В результате бомбардировок 50 гражданских получили ранения

В Восточной Гуте в результате бомбардировок сирийской оппозиции погибли около двух десятков гражданских. Об этом сообщает DW со ссылкой на сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека.

Сообщается, что в результате атаки 19 марта разрушений потерпела одна из школ в городе Ирбине. Это привело к гибели 15 детей и двух женщин.

Кроме того, ранения в результате бомбардировок получили 50 гражданских. Погибшие и пострадавшие скрывались в подвале школы.

Напомним, в Сирии по меньшей мере 30 человек погибли в субботу, 17 марта 2018 года, в результате авиаударов в районе Восточная Гута. Еще несколько десятков человек были ранены.

В городе Замалка мишенью авиаудара стала группа людей, которые пытались сбежать на подконтрольную правительству территорию Сирии. Около 10 тыс. человек, включая сотни женщин и детей, утром 17 марта покинули анклав. В целом же, как отметили в центре, начиная с пятницы, на подконтрольную правительству территорию из Восточной Гуты бежали около 40 тысяч человек.

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Теги: Сирия, авиаудары
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