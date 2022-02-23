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Эрдоган заявил Путину, что война в Украине никому не принесет пользы

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Анкара, Среда 23 февраля 2022 16:30
Эрдоган заявил Путину, что война в Украине никому не принесет пользы Фото: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Реджеп Тайип Эрдоган 23 февраля созвонился со своим российским коллегой Владимиром Путиным. В ходе беседы он ему заявил, что война в Украине никому не принесет пользы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз канцелярии президента Турции.

Отмечается, что в ходе переговоров обсуждалась ситуация вокруг Украины. Эрдоган заявил Путину, что не признает шагов России, направленных против украинского суверенитета и территориальной целостности. Турецкий лидер подчеркнул, что это "принципиальная позиция".

Эрдоган в телефонном разговоре с Путиным подчеркнул, что война в Украине никому не выгодна. Турецкий лидер призвал своего российского коллегу к продолжению дипломатических контактов и переговоров. По его словам, Турция готова внести свой вклад в снижение напряженности и сохранить мир.

Напомним, ранее Эрдоган заявил, что Турция имеет тесные связи как с Украиной, так и с Россией, и поэтому не планирует вводить санкции против Москвы после ее признания так называемых "ЛДНР".

Отметим, накануне президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Эрдоганом. В ходе беседы поднимался вопрос признания Россией так называемых "ЛДНР".

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