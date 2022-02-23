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Ердоган заявив Путіну, що війна в Україні нікому не принесе користі

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Анкара, Середа 23 лютого 2022 16:30
Ердоган заявив Путіну, що війна в Україні нікому не принесе користі Фото: президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Реджеп Таїп Ердоган 23 лютого зателефонував зі своїм російським колегою Володимиром Путіним. В ході бесіди він йому заявив, що війна в Україні нікому не принесе користі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресреліз канцелярії президента Туреччини.

Відзначається, що в ході переговорів обговорювалася ситуація навколо України. Ердоган заявив Путіну, що не визнає кроків Росії, спрямованих проти українського суверенітету і територіальної цілісності. Турецький лідер підкреслив, що це"принципова позиція".

Ердоган в телефонній розмові з Путіним підкреслив, що війна в Україні нікому не вигідна. Турецький лідер закликав свого російського колегу до продовження дипломатичних контактів і переговорів. За його словами, Туреччина готова внести свій внесок у зниження напруженості і зберегти мир.

Нагадаємо, раніше Ердоган заявив, що Туреччина має тісні зв'язки як з Україною, так і з Росією, і тому не планує вводити санкції проти Москви після її визнання так званих "ЛДНР".

Зазначимо, напередодні президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Ердоганом. В ході бесіди піднімалося питання визнання Росією так званих "ЛДНР".

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