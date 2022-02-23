Ердоган заявив Путіну, що війна в Україні нікому не принесе користі
Президент Реджеп Таїп Ердоган 23 лютого зателефонував зі своїм російським колегою Володимиром Путіним. В ході бесіди він йому заявив, що війна в Україні нікому не принесе користі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресреліз канцелярії президента Туреччини.
Відзначається, що в ході переговорів обговорювалася ситуація навколо України. Ердоган заявив Путіну, що не визнає кроків Росії, спрямованих проти українського суверенітету і територіальної цілісності. Турецький лідер підкреслив, що це"принципова позиція".
Ердоган в телефонній розмові з Путіним підкреслив, що війна в Україні нікому не вигідна. Турецький лідер закликав свого російського колегу до продовження дипломатичних контактів і переговорів. За його словами, Туреччина готова внести свій внесок у зниження напруженості і зберегти мир.
Нагадаємо, раніше Ердоган заявив, що Туреччина має тісні зв'язки як з Україною, так і з Росією, і тому не планує вводити санкції проти Москви після її визнання так званих "ЛДНР".
Зазначимо, напередодні президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Ердоганом. В ході бесіди піднімалося питання визнання Росією так званих "ЛДНР".