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Ердоган запевнив Зеленського у підтримці територіальної цілісності України

Новини » Політика    30.08.2019 - 13:44
Ердоган запевнив Зеленського у підтримці територіальної цілісності України
Фото: Володимир Зеленський і Реджеп Тайіп Ердоган (president.gov.ua)

Нещодавно Ердоган був з офіційним візитом в Росії

У четвер, 29 серпня, Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Туреччини Реджепом Ердоганом, в якому Эрдоган поінформував про результати візиту в РФ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

Зазначається, що Ердоган не змінив позиції щодо України після свого недавнього візиту в РФ. У цьому контексті турецький лідер підтвердив незмінність підтримки з боку Анкари суверенітету і територіальної цілісності України.

"Сторони підкреслили налаштованість на подальше посилення співпраці за всіма напрямами, що становлять взаємний інтерес", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що в розвиток домовленостей, досягнутих сторонами під час візиту Зеленського в Туреччину, сторони обговорили плани щодо проведення у Києві до кінця поточного року чергового засідання стратегічної ради.

Нагадаємо, що під час зустрічі Ердогана з президентом РФ Володимиром Путіним вони повинні були обговорити питання врегулювання збройного конфлікту Росії та України.

Також відзначимо, Зеленський відвідав з офіційним візитом Туреччину 7-8 серпня. Крім президента Туреччини, він також зустрівся зі Вселенським патріархом Варфоломієм I. Вони обговорили питання територіальної цілісності України.

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