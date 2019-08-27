Эрдоган и Путин обсудят вопрос Украины в Москве

Фото: Реджеп Тайип Эрдоган (facebook.com/RecepTayyipErdogan)

Президент Турции находится в Москве с официальным визитом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом России Владимиром Путиным обсудит вопрос Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Путин и Эрдоган планируют обсудить вопрос урегулирования конфликта в Украине во время совместной встречи в Москве.

"Будет обсуждаться и Сирия, и Украина, и другие вопросы. Конечно, определенный акцент на сирийских делах будет сделан", - заявил Песков.

Напомним, РБК-Украина сообщало, что в начале августа во время встречи с Владимиром Зеленским Раджеп Эрдоган заявил о поддержке Украины в конфликте с Россией. По словам Эрдогана, он никогда не признает аннексию Крыма, а Зеленский назвал Турцию партнером, который поможет решить в ситуации в Черноморском регионе.

Также сообщалось, что в ближайшие недели может пройти новая встреча в нормандском формате, относительно урегулирования конфликта на Донбассе. Такое решение было озвучено во время саммита стран "Большой семерки" во Франции.