Ердоган запропонував відновити прямі переговори України та РФ у Стамбулі
Туреччина готова знову прийняти переговори України та Росії. Їх можна організувати в Стамбулі.
Як передає РБК-Україна, про це заявив голова комунікаційного управління при президенті Туреччини Бурханеттін Дуран.
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган взяв участь у зустрічі "коаліції рішучих".
Він запевнив, що Туреччина продовжить дипломатичні зусилля, які спрямовані на сприяння прямим контактам між Україною і Росією для досягнення справедливого і міцного миру.
"Президент також наголосив, що прямі переговори між сторонами можуть відбуватися в Стамбулі, і Туреччина перебуває в контакті з українською та російською сторонами для організації цього процесу", - зазначив Дуран.
При цьому на зустрічі запропонували ідею про те, що припинення вогню щодо енергетичної та портової інфраструктури між Україною та Росією могло б створити сприятливі умови для переговорів про мирну угоду між сторонами.
Пропозиція Ердогана про переговори
Нагадаємо, лише минулого тижня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган на пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським заявив про те, що Стамбульський формат можна відновити з більш широким змістом.
За його словами, переговори України та Росії потрібно відновити, щоб вирішити проблеми, які набули критичного характеру.
При цьому готовність Росії до завершення війни поки що не спостерігається. Зокрема, сьогодні, 25 листопада, вночі російські окупанти завдали масованого удару по Україні.
Як зазначив президент України Володимир Зеленський, така атака показує, що війна залишається пріоритетом для Росії.