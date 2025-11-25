Ердоган запропонував відновити прямі переговори України та РФ у Стамбулі

Туреччина готова знову прийняти переговори України та Росії. Їх можна організувати в Стамбулі.

Як передає РБК-Україна , про це заявив голова комунікаційного управління при президенті Туреччини Бурханеттін Дуран.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган взяв участь у зустрічі "коаліції рішучих".

Він запевнив, що Туреччина продовжить дипломатичні зусилля, які спрямовані на сприяння прямим контактам між Україною і Росією для досягнення справедливого і міцного миру.

"Президент також наголосив, що прямі переговори між сторонами можуть відбуватися в Стамбулі, і Туреччина перебуває в контакті з українською та російською сторонами для організації цього процесу", - зазначив Дуран.

При цьому на зустрічі запропонували ідею про те, що припинення вогню щодо енергетичної та портової інфраструктури між Україною та Росією могло б створити сприятливі умови для переговорів про мирну угоду між сторонами.