Эрдоган предложил возобновить прямые переговоры Украины и РФ в Стамбуле

Турция готова снова принять переговоры Украины и России. Их можно организовать в Стамбуле.

Как передает РБК-Украина , об этом заявил глава коммуникационного управления при президенте Турции Бурханеттин Дуран.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял участие во встрече "коалиции решительных".

Он заверил, что Турция продолжит дипломатические усилия, которые направлены на содействие прямым контактам между Украиной и Россией для достижения справедливого и прочного мира.

"Президент также подчеркнул, что прямые переговоры между сторонами могут проходить в Стамбуле, и Турция находится в контакте с украинской и российской сторонами для организации этого процесса", - отметил Дуран.

При этом на встрече предложили идею о том, что прекращение огня по энергетической и портовой инфраструктуре между Украиной и Россией могло бы создать благоприятные условия для переговоров о мирной сделке между сторонами.