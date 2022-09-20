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Ердоган закликав усі країни підтримати зусилля Туреччини щодо встановлення миру в Україні

Фото: президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Туреччина закликає всі країни та міжнародні організації підтримати зусилля країни щодо встановлення міцного миру в Україні на основі її територіальної цілісності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Анадолу".

"Ми і надалі нарощуватимемо зусилля щодо припинення війни в Україні, що розгорілася з новою силою в останні дні. Виступаємо за врегулювання проблеми на основі територіальної цілісності та з урахуванням незалежності України. Важливо спільно знайти розумне, справедливе та життєздатне дипломатичне рішення, яке дозволить РФ і Україні гідно вийти з кризи", - сказав президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.

Він також зазначив, що задоволений збільшенням обсягів поставок агропродукції з України "зерновим коридором".

Нагадаємо, раніше Ердоган називав організацію зустрічі президента України та Росії метою Анкари.

Президент Туреччини також провів переговори із Зеленським, у ході яких запропонував йому організувати зустріч із Путіним.

Після цього Зеленський заявив, що діалог з Росією можливий лише у разі повного виведення окупаційних військ із нашої території.

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Турция