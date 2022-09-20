Эрдоган призвал все страны поддержать усилия Турции по установлению мира в Украине

Турция призывает все страны и международные организации поддержать усилия страны по установлению прочного мира в Украине на на основе ее территориальной целостности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Анадолу".
"Мы будем и впредь наращивать усилия по прекращению войны в Украине, разгоревшейся с новой силой в последние дни. Выступаем за урегулирование проблемы на основе территориальной целостности и с учетом независимости Украины. Важно сообща найти разумное, справедливое и жизнеспособное дипломатическое решение, которое позволит РФ и Украине достойно выйти из кризиса", - сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Он также отметил, что доволен увеличением объемов поставок агропродукции из Украины по "зерновому коридору".
Напомним, ранее Эрдоган называл организацию встречи президента Украины и России целью Анкары.
Президент Турции также провел переговоры с Зеленским, в ходе которых предложил ему организовать встречу с Путиным.
После этого Зеленский заявил, что диалог с Росиией возможен только в случае полного вывода оккупационных войск с нашей территории.
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