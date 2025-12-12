Ердоган закликав Путіна до "обмеженого припинення вогню" в Україні

Турецький президент заявив, що зусилля, спрямовані на завершення війни шляхом "справедливого та тривалого миру", є цінними, зазначивши, що прогресу можна досягти в сферах, які пропонують практичні вигоди для обох сторін.

Також він сказав, що впровадження обмеженого припинення вогню, спрямованого насамперед на енергетичні об'єкти та порти, може бути корисним.

Реджеп Таїп Ердоган заявив, що він уважно стежить за мирними переговорами щодо припинення війни між Росією та Україною, додавши, що Анкара може прийняти ці перемовини.

"Анкара стежить за переговорним процесом, спрямованим на припинення війни, і готова проводити переговори у всіх форматах у цих рамках", – зазначив Реджеп Таїп Ердоган.



