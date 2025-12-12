RU

Война в Украине

Эрдоган призвал Путина к "ограниченному прекращению огня" в Украине

Фото: Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что практика ограниченного прекращения огня, направленная прежде всего на энергетические объекты и порты, может быть полезной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на администрацию президента Турции.

Турецкий президент заявил, что усилия, направленные на завершение войны путем "справедливого и прочного мира", являются ценными, отметив, что прогресса можно достичь в сферах, которые предлагают практические выгоды для обеих сторон.

Также он сказал, что внедрение ограниченного прекращения огня, направленного прежде всего на энергетические объекты и порты, может быть полезным.

Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что он внимательно следит за мирными переговорами по прекращению войны между Россией и Украиной, добавив, что Анкара может принять эти переговоры.

"Анкара следит за переговорным процессом, направленным на прекращение войны, и готова проводить переговоры во всех форматах в этих рамках", - отметил Реджеп Тайип Эрдоган.
 

 

Встреча Путина и Эрдогана

Как сообщалось, 12 декабря Эрдоган и Путин встретились на полях Международного форума мира и доверия в столице Туркменистана, Ашхабаде.

Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Путин и Эрдоган обсудили стремление Евросоюза устроить "грандиозное мошенничество" с активами РФ.

Также Песков сказал, что "лидеры обменялись мнениями по украинскому вопросу".

После завершения разговора с Эрдоганом Путин отдельно провел встречу с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом.

Перед этим в ноябре между главами Турции и РФ состоялся телефонный разговор, во время которого оба обсудили вопрос завершения войны в Украине. При этом обсуждали ли они возобновление работы зернового коридора - неизвестно.

