Эрдоган призвал Путина к "ограниченному прекращению огня" в Украине

Турецкий президент заявил, что усилия, направленные на завершение войны путем "справедливого и прочного мира", являются ценными, отметив, что прогресса можно достичь в сферах, которые предлагают практические выгоды для обеих сторон.

Также он сказал, что внедрение ограниченного прекращения огня, направленного прежде всего на энергетические объекты и порты, может быть полезным.

Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что он внимательно следит за мирными переговорами по прекращению войны между Россией и Украиной, добавив, что Анкара может принять эти переговоры.

"Анкара следит за переговорным процессом, направленным на прекращение войны, и готова проводить переговоры во всех форматах в этих рамках", - отметил Реджеп Тайип Эрдоган.

