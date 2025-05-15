Ердоган закличе до негайного "режиму тиші" під час зустрічі з Зеленським

Переговори України та Росії у Туреччині

15 травня в Туреччині заплановані прямі перемовини між Україною та Росією. За повідомленнями ЗМІ, які посилаються на українських посадовців, сторони мають намір обговорити питання впровадження та контролю безумовного припинення вогню строком на 30 днів.

Також сьогодні присутній й Зеленський. В Анкарі він зустрінеться з Ердоганом.

Тим часом у Росії офіційно заявили, що російський диктатор Володимир Путін не планує візиту до Туреччини.

Детальніше про заплановані переговори між Україною та Росією - у матеріалі РБК-Україна.

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