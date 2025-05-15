Эрдоган призовет к немедленному "режиму тишины" во время встречи с Зеленским

Переговоры Украины и России в Турции

15 мая в Турции запланированы прямые переговоры между Украиной и Россией. По сообщениям СМИ, которые ссылаются на украинских чиновников, стороны намерены обсудить вопросы внедрения и контроля безусловного прекращения огня сроком на 30 дней.

Также сегодня присутствует и Зеленский. В Анкаре он встретится с Эрдоганом.

Между тем в России официально заявили, что российский диктатор Владимир Путин не планирует визита в Турцию.

Подробнее о запланированных переговорах между Украиной и Россией - в материале РБК-Украина.

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