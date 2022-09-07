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Эрдоган заговорил российскими нарративами. Назвал политику Запада по Украине "провокационной"

Фото: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не поддерживает политику Запада по Украине, поскольку считает ее "провокационной".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu.

"Турция придерживается сбалансированной политики в отношении Украины и России. Вместе с тем, я не поддерживаю провокационный курс Запада. Анкара выступает за скорейшее прекращение огня в Украине. Однако нынешние процессы говорят о том, что война не скоро закончится", - заявил Эрдоган во время встречи с сербским коллегой Александром Вучичем в Белграде.

Турецкий лидер также посоветовал "воспринимать Россию всерьез".

"Тем, кто не воспринимает Россию всерьез могу сказать – вы ошибаетесь. Россия не входит в число таковых", - сказал он.

Он добавил, что не согласен с подходами Запада по войне в Украине и назвал поставляемое Киеву вооружение "металлоломом".

"Я открыто заявляю об ошибочности позиции Запада. Потому, что налицо действия Запада, основанные на провоцировании сторон. Заявляют о военной поддержке. Однако по факту, сколько есть на Западе залежавшегося оружия и металлолома, отправляют в Украину", - подытожил турецкий президент.

Напомним, вчера перед вылетом в Сербию Эрдоган заявил, что Европу ждет сложная зима, а сокращение поставок российского газа - это "ответная реакция" президента РФ Владимира Путина на санкции, введенные против РФ.

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