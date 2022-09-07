Эрдоган заговорил российскими нарративами. Назвал политику Запада по Украине "провокационной"

"Турция придерживается сбалансированной политики в отношении Украины и России. Вместе с тем, я не поддерживаю провокационный курс Запада. Анкара выступает за скорейшее прекращение огня в Украине. Однако нынешние процессы говорят о том, что война не скоро закончится", - заявил Эрдоган во время встречи с сербским коллегой Александром Вучичем в Белграде.

Турецкий лидер также посоветовал "воспринимать Россию всерьез".

"Тем, кто не воспринимает Россию всерьез могу сказать – вы ошибаетесь. Россия не входит в число таковых", - сказал он.

Он добавил, что не согласен с подходами Запада по войне в Украине и назвал поставляемое Киеву вооружение "металлоломом".

"Я открыто заявляю об ошибочности позиции Запада. Потому, что налицо действия Запада, основанные на провоцировании сторон. Заявляют о военной поддержке. Однако по факту, сколько есть на Западе залежавшегося оружия и металлолома, отправляют в Украину", - подытожил турецкий президент.