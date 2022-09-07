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Ердоган заговорив російськими нарративами. Назвав політику Заходу щодо України "провокаційною"

Фото: президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що не підтримує політику Заходу щодо України, оскільки вважає її "провокаційною".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Anadolu.

"Туреччина дотримується збалансованої політики щодо України і Росії. Разом з тим, Я не підтримую провокаційний курс заходу. Анкара виступає за якнайшвидше припинення вогню в Україні. Однак нинішні процеси говорять про те, що війна не скоро закінчиться", - заявив Ердоган під час зустрічі з сербським колегою Олександром Вучичем у Белграді.

Турецький лідер також порадив "сприймати Росію всерйоз".

"Тим, хто не сприймає Росію всерйоз можу сказати – ви помиляєтеся. Росія не входить до числа таких", - сказав він.

Він додав, що не згоден з підходами Заходу щодо війни в Україні і назвав поставлене Києву озброєння "металобрухтом".

"Я відкрито заявляю про помилковість позиції Заходу. Тому, що в наявності дії Заходу, засновані на провокуванні сторін. Заявляють про військову підтримку. Однак за фактом, скільки є на Заході залежаної зброї і металобрухту, відправляють в Україну", - підсумував турецький президент.

Нагадаємо, вчора перед вильотом до Сербії Ердоган заявив, що Європу чекає складна зима, а скорочення поставок російського газу-це "відповідна реакція" президента РФ Володимира Путіна на санкції, введені проти РФ.

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