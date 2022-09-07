Эрдоган заговорил российскими нарративами. Назвал политику Запада по Украине "провокационной"
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не поддерживает политику Запада по Украине, поскольку считает ее "провокационной".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu.
"Турция придерживается сбалансированной политики в отношении Украины и России. Вместе с тем, я не поддерживаю провокационный курс Запада. Анкара выступает за скорейшее прекращение огня в Украине. Однако нынешние процессы говорят о том, что война не скоро закончится", - заявил Эрдоган во время встречи с сербским коллегой Александром Вучичем в Белграде.
Турецкий лидер также посоветовал "воспринимать Россию всерьез".
"Тем, кто не воспринимает Россию всерьез могу сказать – вы ошибаетесь. Россия не входит в число таковых", - сказал он.
Он добавил, что не согласен с подходами Запада по войне в Украине и назвал поставляемое Киеву вооружение "металлоломом".
"Я открыто заявляю об ошибочности позиции Запада. Потому, что налицо действия Запада, основанные на провоцировании сторон. Заявляют о военной поддержке. Однако по факту, сколько есть на Западе залежавшегося оружия и металлолома, отправляют в Украину", - подытожил турецкий президент.
Напомним, вчера перед вылетом в Сербию Эрдоган заявил, что Европу ждет сложная зима, а сокращение поставок российского газа - это "ответная реакция" президента РФ Владимира Путина на санкции, введенные против РФ.
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