Ердоган заговорив російськими нарративами. Назвав політику Заходу щодо України "провокаційною"
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що не підтримує політику Заходу щодо України, оскільки вважає її "провокаційною".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Anadolu.
"Туреччина дотримується збалансованої політики щодо України і Росії. Разом з тим, Я не підтримую провокаційний курс заходу. Анкара виступає за якнайшвидше припинення вогню в Україні. Однак нинішні процеси говорять про те, що війна не скоро закінчиться", - заявив Ердоган під час зустрічі з сербським колегою Олександром Вучичем у Белграді.
Турецький лідер також порадив "сприймати Росію всерйоз".
"Тим, хто не сприймає Росію всерйоз можу сказати – ви помиляєтеся. Росія не входить до числа таких", - сказав він.
Він додав, що не згоден з підходами Заходу щодо війни в Україні і назвав поставлене Києву озброєння "металобрухтом".
"Я відкрито заявляю про помилковість позиції Заходу. Тому, що в наявності дії Заходу, засновані на провокуванні сторін. Заявляють про військову підтримку. Однак за фактом, скільки є на Заході залежаної зброї і металобрухту, відправляють в Україну", - підсумував турецький президент.
Нагадаємо, вчора перед вильотом до Сербії Ердоган заявив, що Європу чекає складна зима, а скорочення поставок російського газу-це "відповідна реакція" президента РФ Володимира Путіна на санкції, введені проти РФ.
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