Ердоган заговорив російськими нарративами. Назвав політику Заходу щодо України "провокаційною"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Anadolu .

"Туреччина дотримується збалансованої політики щодо України і Росії. Разом з тим, Я не підтримую провокаційний курс заходу. Анкара виступає за якнайшвидше припинення вогню в Україні. Однак нинішні процеси говорять про те, що війна не скоро закінчиться", - заявив Ердоган під час зустрічі з сербським колегою Олександром Вучичем у Белграді.

Турецький лідер також порадив "сприймати Росію всерйоз".

"Тим, хто не сприймає Росію всерйоз можу сказати – ви помиляєтеся. Росія не входить до числа таких", - сказав він.

Він додав, що не згоден з підходами Заходу щодо війни в Україні і назвав поставлене Києву озброєння "металобрухтом".

"Я відкрито заявляю про помилковість позиції Заходу. Тому, що в наявності дії Заходу, засновані на провокуванні сторін. Заявляють про військову підтримку. Однак за фактом, скільки є на Заході залежаної зброї і металобрухту, відправляють в Україну", - підсумував турецький президент.