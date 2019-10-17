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Ердоган викинув лист Трампа

Новини » Політика    17.10.2019 - 14:32
Ердоган викинув лист Трампа
Фото: Реджеп Тайіп Ердоган (Getty Images)

Лист Трампа розлютило Ердогана

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган викинув у сміття лист американського президента Дональда Трампа, в якому той не притаманний офіційному спілкуванню тоні застеріг щодо дій Анкари в Сирії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Як повідомили виданню джерела, Ердоган відхилив лист Трампа.

"Цей лист було відхилено президентом Ердоганом, відхилено і викинуто в сміття", - йдеться в повідомленні.

В дипломатичних колах також зазначили, що лист Трампа розлютило Ердогана.

Нагадаємо, Дональд Трамп написав лист президенту Туреччини Реджепа Ердогана, в якому закликав зупинити вторгнення Туреччини в Сирію. У листі американський лідер закликав президента Туреччини до операції.

Раніше міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що Туреччина готова відповісти на будь-які санкції, запроваджені американським урядом через турецької військової операції в Сирії. Чавушоглу підкреслив, що введення санкцій з боку США не здатне змінити принциповість Туреччини в питанні Сирії.

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Новини України Дональд ТрампРеджеп Тайіп ЕрдоганСирія
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