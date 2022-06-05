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Эрдоган о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО: мы не изменим свою позицию

Фото: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

Турция не изменит свою позицию насчет вступления Швеции и Финляндии в НАТО. Турецкая сторона даст свое согласие, пока скандинавские страны не откажутся сотрудничать с представителями Рабочей партии Курдистана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Haberler.

Как отметил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, решительность позиции Анкары подтверждается тем, что партнеры по НАТО воздерживаются от постановки под сомнения отношений Швеции и Финляндии с Рабочей партией Курдистана (признана террористической организацией в Турции и ЕС).

"Мы не изменим своего отношения до тех пор, пока не оправдаются наши ожидания, о которых мы заявили нашим партнерам", - отметил он.

Напомним, ранее стало известно, что Швеция и Финляндия не успеют вступить в НАТО в ходе июньского саммита в Мадриде.

Турция обвиняет эти страны в поддержки терроризма, известно, что стороны пока не достигли компромисса в вопросе вступления скандинавских стран в НАТО.

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НАТОШвецияТурцияФинляндияРеджеп Тайип Эрдоган