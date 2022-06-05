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Ердоган про вступ Швеції та Фінляндії до НАТО: ми не змінимо свою позицію

Фото: президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

Туреччина не змінить свою позицію щодо вступу Швеції та Фінляндії до НАТО. Турецька сторона дасть свою згоду, поки скандинавські країни не відмовляться співпрацювати з представниками Робочої партії Курдистану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Haberler.

Як зазначив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, рішучість позиції Анкари підтверджується тим, що партнери по НАТО утримуються від постановки під сумніви відносин Швеції і Фінляндії з Робочою партією Курдистану (визнана терористичною організацією в Туреччині і ЄС).

"Ми не змінимо свого ставлення до тих пір, поки не виправдаються наші очікування, про які ми заявили нашим партнерам", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Швеція і Фінляндія не встигнуть вступити в НАТО в ході червневого саміту в Мадриді.

Туреччина звинувачує ці країни в підтримці тероризму, відомо, що сторони поки не досягли компромісу у питанні вступу скандинавських країн до НАТО.

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НАТОШвеціяТурцияФинляндияРеджеп Тайіп Ердоган