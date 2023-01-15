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Ердоган вперше назвав умову для схвалення членства Швеції в НАТО

Фото: Реджеп Ердоган вперше назвав умову для схвалення членства Швеції в НАТО (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган вперше публічно назвав умову, за якої буде схвалено меморандум про входження Швеції в НАТО.

Про це президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган, повідомляє РБК-Україна з посиланням на TRT.

Ердоган заявив, що його країна схвалить меморандуп тільки після того, як Швеція видасть 130 терористів.

"Ми сказали Швеції, що для схвалення меморандуму про входження до НАТО вони повинні видати нам близько 130 терористів. Вони цього не зробили", - сказав він.

Як повідомлялось, держсекретар США Ентоні Блінкен запевнив, що Фінляндія та Швеція вже готові до вступу до НАТО. Після цього генсек НАТО Єнс Столтенберг сказав, що він "цілком впевнений", що ратифікацію заявок Швеції та Фінляндії на вступ до НАТО буде завершено у 2023 році.

Нагадаємо, Туреччина виступила проти вступу Фінляндії та Швеції до НАТО унаслідок їх підтримки Робітничої партії Курдистану - її Анкара вважає терористичною організацією.

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НАТОШвеціяТурцияРеджеп Тайіп Ердоган