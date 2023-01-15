Эрдоган впервые назвал условие одобрения членства Швеции в НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган впервые публично назвал условие, при котором будет одобрен меморандум о вступлении Швеции в НАТО.

Об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает РБК-Украина со ссылкой на TRT.