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Ердоган знову розкритикував Захід через війну Росії та України

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Самарканді, Субота 17 вересня 2022 17:47
Ердоган знову розкритикував Захід через війну Росії та України Фото: президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган знову розкритикував Захід за нібито безініціативність у питанні завершення війни між Росією та Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TRT Haber.

Турецький лідер відвідав саміт Шанхайської організації співробітництва, де був і глава Кремля Володимир Путін. Ердоган заявив, що Туреччина бажає стати членом ШОС.

Турецький президент також прокоментував війну в Україні. Він заявив, що невдоволений політикою Заходу, який нібито не пропонує варіанти для закінчення війни в Україні.

"На жаль, немає ситуації, коли серед цих видимих держав у світі запитують: "Що ми можемо зробити, як ми можемо вирішити це питання?". Ми дали необхідну відповідь і Заходу, і всім їм, особливо США, тими ініціативами, які ми зробили, політикою балансу, якої ми дотримувалися від самого початку", - заявив він.

Крім того, Ердоган знову підтримав провокації Путіна щодо "зернового коридору". Він заявив, що зерно з України нібито йде у багаті країни, а не в слаборозвинені.

Нагадаємо, раніше Путін заявив, що хоче змінити умови "зернової угоди" і нібито обговорить це з президентом Туреччини.

Пізніше Ердоган підтримав зерновий шантаж російського диктатора і заявив, що українське зерно йде в багаті країни Заходу.

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