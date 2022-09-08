Эрдоган поддержал зерновой шантаж Путина и захотел возобновить поставки из России
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган согласился с претензиями главы Кремля Владимира Путина по экспорту украинского зерна. Также он предложил возобновить поставки зерна из России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu Ajansı.
Эрдоган сегодня провел личную встречу с лидером Хорватии Зораном Милановичем. На общей пресс-конференции турецкий президент публично поддержал зерновой шантаж Путина. Он заявил, что украинское зерно якобы идет в богатые страны, а не в бедные регионы.
"К сожалению, зерно, поступающее в составе зерновых партий, идет в богатые страны, а не в бедные. В то время, как санкции против России продолжаются, тот факт, что поставки зерна идут в страны, которые вводят эти санкции, беспокоит Путина", - заявил Эрдоган.
Более того, глава Турции захотел возобновить поставки российского зерна.
"Мы хотим, чтобы начались поставки зерна из России, мы ожидаем этого", - сказал он.
Напомним, вчера российский диктатор Владимир Путин заявил, что хочет изменить условия зернового соглашения и будет обсуждать это с президентом Турции.
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