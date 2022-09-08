Эрдоган поддержал зерновой шантаж Путина и захотел возобновить поставки из России

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган согласился с претензиями главы Кремля Владимира Путина по экспорту украинского зерна. Также он предложил возобновить поставки зерна из России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu Ajansı .

Эрдоган сегодня провел личную встречу с лидером Хорватии Зораном Милановичем. На общей пресс-конференции турецкий президент публично поддержал зерновой шантаж Путина. Он заявил, что украинское зерно якобы идет в богатые страны, а не в бедные регионы.

"К сожалению, зерно, поступающее в составе зерновых партий, идет в богатые страны, а не в бедные. В то время, как санкции против России продолжаются, тот факт, что поставки зерна идут в страны, которые вводят эти санкции, беспокоит Путина", - заявил Эрдоган.

Более того, глава Турции захотел возобновить поставки российского зерна.

"Мы хотим, чтобы начались поставки зерна из России, мы ожидаем этого", - сказал он.