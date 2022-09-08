ua ru
Чт, 08 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Эрдоган поддержал зерновой шантаж Путина и захотел возобновить поставки из России

Новина українською →
Загреб, Четверг 08 сентября 2022 14:00
Эрдоган поддержал зерновой шантаж Путина и захотел возобновить поставки из России Фото: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган согласился с претензиями главы Кремля Владимира Путина по экспорту украинского зерна. Также он предложил возобновить поставки зерна из России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu Ajansı.

Эрдоган сегодня провел личную встречу с лидером Хорватии Зораном Милановичем. На общей пресс-конференции турецкий президент публично поддержал зерновой шантаж Путина. Он заявил, что украинское зерно якобы идет в богатые страны, а не в бедные регионы.

"К сожалению, зерно, поступающее в составе зерновых партий, идет в богатые страны, а не в бедные. В то время, как санкции против России продолжаются, тот факт, что поставки зерна идут в страны, которые вводят эти санкции, беспокоит Путина", - заявил Эрдоган.

Более того, глава Турции захотел возобновить поставки российского зерна.

"Мы хотим, чтобы начались поставки зерна из России, мы ожидаем этого", - сказал он.

Напомним, вчера российский диктатор Владимир Путин заявил, что хочет изменить условия зернового соглашения и будет обсуждать это с президентом Турции.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Путин Российская Федерация Турция Реджеп Тайип Эрдоган
NEWS
Вернется ли в Украину до конца сентября летнее тепло: прогноз синоптиков
Вернется ли в Украину до конца сентября летнее тепло: прогноз синоптиков
DAILY
Зачем россияне вывозят детей из Украины и что их ждет в РФ после депортации
Юлия Акимовакорреспондент Зачем россияне вывозят детей из Украины и что их ждет в РФ после депортации