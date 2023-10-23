UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Ердоган вніс на розгляд до парламенту заявку про вступ Швеції до НАТО

Фото: президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган вніс до парламенту на розгляд протокол про вступ Швеції до Північноатлантичного альянсу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Dogru Haber.

"Протокол про вступ Швеції до НАТО було підписано президентом Реджепом Таїпом Ердоганом і направлено до Великих національних зборів Туреччини", - йдеться в повідомленні. 

Вступ Швеції до НАТО

Швеція і Фінляндія подали заявки на вступ до НАТО минулого року після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Членство Фінляндії було підтверджено у квітні, що ознаменувало історичне розширення західного оборонного блоку, але заявку Швеції все ще затримують Туреччина та Угорщина.

Туреччина заявляє, що Швеція має зробити більше кроків, щоб придушити войовничу Робочу партію Курдистану, яку Євросоюз та США також вважають терористичним угрупованням. При цьому у Швеції заявляли, що вже зробили все необхідне для вступу до НАТО.

Раніше Reuters повідомляло, що Туреччина може у жовтні ратифікувати вступ Швеції до НАТО. При цьому турецький президент Реджеп Тайіп Ердоган заявляв, що Туреччина ратифікує членство Швеції в Альянсі у випадку, якщо США схвалять продаж винищувачів F-16 в Анкарі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Реджеп Тайіп ЕрдоганТурцияШвеція