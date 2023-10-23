RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Эрдоган внес на рассмотрение в парламент заявку о вступлении Швеции в НАТО

Фото: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган внес в парламент на рассмотрение протокол о вступлении Швеции в Североатлантический альянс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Dogru Haber.

"Протокол о вступлении Швеции в НАТО был подписан президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и направлен в Великое национальное собрание Турции", - говорится в сообщении. 

Вступление Швеции в НАТО

Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО в прошлом году после полномасштабного вторжения России в Украину. Членство Финляндии было подтверждено в апреле, что ознаменовало историческое расширение западного оборонного блока, но заявку Швеции все еще задерживают Турция и Венгрия.

Турция заявляет, что Швеция должна сделать больше шагов, чтобы подавить воинственную Рабочей партии Курдистана, которую Евросоюз и США также считают террористической группировкой. При этом в Швеции заявляли, что уже сделали все необходимое для вступления в НАТО.

Ранее Reuters сообщало, что Турция может в октябре ратифицировать вступление Швеции в НАТО. При этом турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что Турция ратифицирует членство Швеции в Альянсе в случае, если США одобрят продажу истребителей F-16 в Анкаре.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Реджеп Тайип ЭрдоганТурцияШвеция