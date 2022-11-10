Эрдоган отреагировал на отступление российских войск из Херсона

Эрдоган отметил, что Турция продолжит быть посредником между воюющими сторонами. Он надеется, что в переговорном процессе удастся добиться успеха.

"Решение России по Херсону – положительное решение, важное решение. Я не знаю, будет ли участвовать Россия в G-20, или нет, если будет участие, у нас будет возможность там встретиться. В противном случае мы продолжим вести телефонную дипломатию с РФ. Мы надеемся, что мы добьемся успеха в посредничестве", - сказал турецкий лидер.