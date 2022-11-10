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Эрдоган отреагировал на отступление российских войск из Херсона

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Четверг 10 ноября 2022 09:20
Эрдоган отреагировал на отступление российских войск из Херсона Фото: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал решение об отводе российских войск из Херсона положительным шагом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TRT Haber.

Эрдоган отметил, что Турция продолжит быть посредником между воюющими сторонами. Он надеется, что в переговорном процессе удастся добиться успеха.

"Решение России по Херсону – положительное решение, важное решение. Я не знаю, будет ли участвовать Россия в G-20, или нет, если будет участие, у нас будет возможность там встретиться. В противном случае мы продолжим вести телефонную дипломатию с РФ. Мы надеемся, что мы добьемся успеха в посредничестве", - сказал турецкий лидер.

Напомним, вчера военное командование РФ заявило, что отводит войска из Херсона на левый берег Днепра.

Тем временем в Украине скептически относятся к заявлениям России и призывают не верить врагу.

Военное руководство США, в свою очередь, отмечает, что Вашингтон фиксирует первые признаки отступления российских войск из Херсона. Однако процесс отхода может занять недели.

Более подробно о ситуации в Херсоне можно узнать в материале РБК-Украина.

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