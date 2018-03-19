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Интервью

Эрдоган: Турция нанесет новые удары по террористам в Ираке и Сирии

НовостиПолитика    19.03.2018 - 16:49
Фото: Реджеп Эрдоган (facebook.com/RecepTayyipErdogan)
Фото: Реджеп Эрдоган (facebook.com/RecepTayyipErdogan)

Операции будут продолжаться до полного уничтожения зоны, подконтрольной террористам

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о возможности проведения антитеррористической операции в Ираке. Об этом сообщает "Агентство Анадолу".

Эрдоган подчеркнул, что шаги по борьбе с террористами будут продолжены в других районах Сирии, в том числе, в Мюнбиче, Айн аль-Арабе (Кобани), Талль-Абьяде, Ресулайне, Камышлы.

"Операции будут продолжаться до полного уничтожения зоны, подконтрольной террористам, у границ Сирии с Турцией", - пообещал президент.

Кроме того, Эрдоган не исключил вероятность проведения антитеррористической операции в Ираке.

"ВС Турции могут также в любой момент начать операцию против террористов PKK в иракском районе Синджар", - рассказал президент.

По словам Эрдогана, Анкара обсудила с Багдадом тему проведения антитеррористической операции в районе баз террористов PKK на севере Ирака.

"Мы предупредили центральное правительство Ирака, что недопустим превращения района Синджар в подобие района Кандиль, где ныне орудуют главари террористов PKK. Либо этот вопрос решит Багдад, либо, если это не в силах иракской стороны, ВС Турции могут в любой момент начать операцию в Синджаре", - сказал президент.

Напомним, что приэтом заместитель премьер-министра Турции Бекир Боздаг заявил, что турецкие войска не останутся в сирийском Африне и оставят регион своим "настоящим владельцам".

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Теги: Турция, Ирак, Реджеп Тайип Эрдоган
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