Эрдоган: Турция нанесет новые удары по террористам в Ираке и Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о возможности проведения антитеррористической операции в Ираке. Об этом сообщает "Агентство Анадолу".

Эрдоган подчеркнул, что шаги по борьбе с террористами будут продолжены в других районах Сирии, в том числе, в Мюнбиче, Айн аль-Арабе (Кобани), Талль-Абьяде, Ресулайне, Камышлы.

"Операции будут продолжаться до полного уничтожения зоны, подконтрольной террористам, у границ Сирии с Турцией", - пообещал президент.

Кроме того, Эрдоган не исключил вероятность проведения антитеррористической операции в Ираке.

"ВС Турции могут также в любой момент начать операцию против террористов PKK в иракском районе Синджар", - рассказал президент.

По словам Эрдогана, Анкара обсудила с Багдадом тему проведения антитеррористической операции в районе баз террористов PKK на севере Ирака.

"Мы предупредили центральное правительство Ирака, что недопустим превращения района Синджар в подобие района Кандиль, где ныне орудуют главари террористов PKK. Либо этот вопрос решит Багдад, либо, если это не в силах иракской стороны, ВС Турции могут в любой момент начать операцию в Синджаре", - сказал президент.

Напомним, что приэтом заместитель премьер-министра Турции Бекир Боздаг заявил, что турецкие войска не останутся в сирийском Африне и оставят регион своим "настоящим владельцам".