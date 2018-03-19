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В Турции заявили, что войска страны не останутся в сирийском Африне

НовостиПолитика    19.03.2018 - 15:01
Фото: турецкие военные (inherentresolve.mil)
Фото: турецкие военные (inherentresolve.mil)

Турция оставит регион "настоящим владельцам"

Турецкие войска не останутся в сирийском Африне и оставят регион своим "настоящим владельцам". Об этом заявил заместитель премьер-министра Турции Бекир Боздаг, сообщает Reuters.

По словам преставителя турецкого премьера, турецкие войска не останутся в Африне. Боздаг также сообщил, что Турция значительно сократила угрозы своим границам после захвата города Африн. 

Боздаг отметил,  что Турция собрала "большинство оружия, предоставленного курдским боевикам Соединенными Штатами".

Напомним, вчера, 18 марта 2018 года, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о взятии его армией города Африн на северо-западе Сирии. 

"Над городом Африн развевается уже не порванная и грязная символика террористов, а флаги, символизирующие стабильность и безопасность. Сейчас над Африном развеваются флаг Турции и флаг Сирийской освободительной армии", - сообщил Эрдоган.

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Теги: Турция, курды, Сирия
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