Ердоган: Туреччина завдасть нових ударів по терористах в Іраку і Сирії

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив про можливість проведення антитерористичної операції в Іраку. Про це повідомляє "Агентство Анадолу".

Ердоган підкреслив, що кроки по боротьбі з терористами будуть продовжені в інших районах Сирії, в тому числі, в Мюнбиче, Айн аль-Арабо (Кобани), Високий-Абьяде, Ресулайне, Камишли.

"Операції будуть тривати до повного знищення зони, підконтрольної терористам, біля кордонів Сирії з Туреччиною", - пообіцяв президент.

Крім того, Ердоган не виключив ймовірність проведення антитерористичної операції в Іраку.

"ЗС Туреччини можуть у будь-який момент почати операцію проти терористів PKK в іракському районі Синджар", - розповів президент.

За словами Ердогана, Анкара обговорила з Багдадом тему проведення антитерористичної операції в районі баз терористів PKK на півночі Іраку.

"Ми попередили центральний уряд Іраку, що є неприпустимим перетворення району Синджар на подобу району Кандиль, де нині орудують ватажки терористів PKK. Або це питання вирішить Багдад, або, якщо це не в силах іракської сторони, ВС Туреччини можуть у будь-який момент почати операцію в Синджаре", - сказав президент.

Нагадаємо, що при цьому заступник прем'єр-міністра Туреччини Бекір Боздаг заявив, що турецькі війська не залишаться в сирійському Африне і залишать регіон своїм "справжнім власникам".