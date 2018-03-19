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Інтерв'ю

Ердоган: Туреччина завдасть нових ударів по терористах в Іраку і Сирії

НовиниПолітика    19.03.2018 - 16:49
Фото: Реджеп Ердоган (facebook.com/RecepTayyipErdogan)
Фото: Реджеп Ердоган (facebook.com/RecepTayyipErdogan)

Операції будуть тривати до повного знищення зони, підконтрольної терористам

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив про можливість проведення антитерористичної операції в Іраку. Про це повідомляє "Агентство Анадолу".

Ердоган підкреслив, що кроки по боротьбі з терористами будуть продовжені в інших районах Сирії, в тому числі, в Мюнбиче, Айн аль-Арабо (Кобани), Високий-Абьяде, Ресулайне, Камишли.

"Операції будуть тривати до повного знищення зони, підконтрольної терористам, біля кордонів Сирії з Туреччиною", - пообіцяв президент.

Крім того, Ердоган не виключив ймовірність проведення антитерористичної операції в Іраку.

"ЗС Туреччини можуть у будь-який момент почати операцію проти терористів PKK в іракському районі Синджар", - розповів президент.

За словами Ердогана, Анкара обговорила з Багдадом тему проведення антитерористичної операції в районі баз терористів PKK на півночі Іраку.

"Ми попередили центральний уряд Іраку, що є неприпустимим перетворення району Синджар на подобу району Кандиль, де нині орудують ватажки терористів PKK. Або це питання вирішить Багдад, або, якщо це не в силах іракської сторони, ВС Туреччини можуть у будь-який момент почати операцію в Синджаре", - сказав президент.

Нагадаємо, що при цьому заступник прем'єр-міністра Туреччини Бекір Боздаг заявив, що турецькі війська не залишаться в сирійському Африне і залишать регіон своїм "справжнім власникам".

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Теги: Турция, Ірак, Реджеп Тайіп Ердоган
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